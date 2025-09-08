В Красноярском крае школьницу могут посадить на 3 года за подработку на каникулах

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 16-летней школьницы, которая подрабатывала на каникулах. От нее требовалось принимать деньги на карту и переводить на другие счета.

Подробности сообщает Telegram-канал Readovka.

Подросток из города Назарово нашла объявление о работе летом. За удаленные действия она получила 1,6 тыс. рублей, работая несколько дней. Это были проценты с переводов.

Вскоре в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина – в нем была указана карта школьницы. МВД быстро вычислило ее. Как пишет издание, это первое дело о дропперстве в регионе.

Школьнице грозит до 3 лет лишения свободы. Ее телефон изъяли и передали на экспертизу.

Ранее сообщалось, что суд приговорил сына актера Вадима Демчога Вильяма к двум годам колонии за дропперство. Он обналичивал похищенные деньги, а жертвой мужчины стал 82-летний пенсионер – с его счетов на карту Вильяма перевели 490 тысяч, после чего молодой человек снял средства и передал злоумышленникам.