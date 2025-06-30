Сына актера из «Интернов» Вадима Демчога приговорили к двум годам лишения свободы

20-летний Вильям Демчог, сын известного актера Вадима Демчога приговорен к двум годам колонии общего режима за участие в преступной схеме. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В феврале 2023 года он выступал в роли дроппера — человека, который обналичивает похищенные деньги. В этом случае жертвой стал 82-летний пенсионер: мошенники перевели с его счетов 490 тысяч рублей на карту Вильяма, после чего молодой человек снял средства и передал их злоумышленникам. Всего преступная группа похитила у пожилых людей 1,8 млн рублей.

Вильям Демчог полностью признал вину и возместил ущерб. Несмотря на это, суд назначил реальный срок.

Вадим Демчог, отец осужденного, известен ролями в популярных проектах. Он сыграл доктора Купитмана в «Интернах».

Ранее мы писали о том, что бизнес актера Вадима Демчога ушел в минус на 14 млн рублей.