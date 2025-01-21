«Его взгляд стал диким»: что стало с сибиряком Пичугиным, дрейфовавшим 67 дней в Охотском море

Сибиряк Михаил Пичугин, дрейфовавший 67 дней в Охотском море, до сих пор не может полностью прийти в себя. Мужчина постоянно испытывает чувство голода, рассказала его бывшая жена Екатерина.

По словам Екатерины, даже после обеда Михаил остается голодным. Женщина предполагает, что это из-за страха, который он пережил за время дрейфа.

«С первого взгляда кажется, что с ним все в порядке. Он абсолютно адекватен, отдает отчет своим действиям, но его взгляд стал диким, другим. Что творится у него на душе — представить сложно», — приводит слова Екатерины Kp.ru.

Мужчина сейчас живет с мамой, он поднабрал вес и устроился на подработку. Семью Пичугина беспокоит, что Михаил стал подозреваемым по делу и гибели родных: он отправился в море с братом и 15-летним племянником, которым не удалось выжить.

Ранее Михаил Пичугин рассказывал, что уже не надеялся на спасение. Мужчина привязал себя к лодке и готовился умирать.