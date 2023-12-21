В Красноярском крае отправили на лечение живодера, выкинувшего из окна пятерых кошек

В Шарыпово Красноярского края отправили на принудительное лечение за убийство пяти кошек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

41-летний мужчина в июне этого года скинул с девятого этажа жилого дома пять кошек. Когда его доставили в полицию, он объяснил, что пришел в гости к матери в нетрезвом виде. Он разозлился, увидев у женщины большое количество питомцев.

«С его слов, выйдя на балкон, он якобы услышал голоса в голове, которые подсказали ему, что животным тут плохо, и им нужно помочь. После чего скинул пять кошек, думая, что они упадут на дерево и разбегутся», — сообщили в ведомстве.

В итоге из всех сброшенных кошек выжила только одна. Рыжего пушистого зверька забрала к себе домой ветеринар.

Шарыповский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Ранее в Свердловской области мужчина спас десять кошек, замерзающих на трассе. Животные, выброшенные на мороз, ютились на заснеженной дороге. Как они там оказались в таком количестве, неизвестно.