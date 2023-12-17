Погибали на трассе от мороза: мужчина спас десять кошек и котят

Житель Свердловской области спас от смерти на трассе десять кошек. Животные, выброшенные на мороз, ютились на заснеженной дороге. Как они там оказались в таком количестве, неизвестно, передает Kp.ru.

Мужчина увидел скопление кошек на выезде из уральского поселка Атиг. Он выехал навстречу курьеру и заметил сначала несколько взрослых питомцев. Через некоторое время показался котенок. Потом стали появляться еще животные. Все они находились в районе дороге на морозе. Двое из четвероногих, по словам жителя Свердловской области, находись в критическом состоянии.

В итоге уралец забрал восемь кошек, а еще две увез в фонд помощи травмированным животным. Сейчас замершим питомцам оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее на Камчатке пожарный более 20 минут реанимировал собаку. В итоге животное удалось спасти.