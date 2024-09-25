В Красноярском крае на месте смерти четверых детей нашли мертвого котенка

В Красноярском крае возле дома, в котором смертельно отравились четверо детей, нашли мертвого котенка. Он был питомцем семьи, но после гибели его выбросили на свалку. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, тело котенка нашли родственники пострадавших. Оно было среди мусора. Мертвое животное изъяли для проведения следствия. Пока неизвестно, от чего погиб питомец. Биоматериалы направлены на экспертизу, после которой будет установлена причина.

Напомним, что в семье, в которой жил котенок, умерли четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет. Им стало плохо после того, как они съели курицу и пельмени, купленные в магазине. У всех были признаки пищевого отравления. Несовершеннолетние скончались в больнице в течение двух суток. А их родители смогли выжить. Их уже выписали из медицинского учреждения.

По предварительным данным, дети погибли от токсического воздействия неустановленного вещества. Похороны должны пройти в ближайшее время.

Ранее в Пермском крае нашли пропавшую 16-летнюю школьницу. Мама девочки рассказала, что она совершила побег с 35-летним другом. При этом родительнице мужчина говорил, что ему 28 лет.