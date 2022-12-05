В Красноярском крае мужчина попытался заживо сжечь бывшую с двумя детьми

В городе Енисейске Красноярского края 33-летний мужчина поджег дом, в котором на тот момент находились женщина с двумя детьми. Преступника задержала полиция.

Инцидент произошел 3 декабря. Изрядно выпив, мужчина пошел к дому бывшей сожительницы, которая жила с 12-летней дочерью и 8-летним сыном. Он намеревался поговорить с экс-возлюбленной, однако она уже спала. Обидевшись на то, что женщина ему не открыла дверь, житель Енисейска поджег дом и сбежал.

Спастись семье удалось благодаря вовремя проснувшейся девочке. Она первая услышала запах гари и позвонила своему дяде. В тот момент мимо горящего здания проезжал таксист. Он подбежал к дому и помог выбраться из дома женщине и детям.

Преступника быстро удалось найти. Он был задержан, и сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. Мужчине выдвинуто обвинение в покушении на убийство, совершенного общеопасным способом, двух и более лиц, в том числе малолетнего.

Ранее в Красноярске произошел страшный пожар в торговом центре. Пламенем было охвачено почти полторы тысячи квадратных метров.