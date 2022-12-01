В Красноярске произошел страшный пожар в ТЦ

Данные прес-служб Красноярского края сообщают о сильном пожаре в Торговом центра города Минусинска. Огнем охвачено почти полторы тысячи квадратных метров. На месте уже работают три пожарных бригады и 9 единиц специализированной техники.

Сообщается, что погибших и пострадавших в инциденте пока нет. Пожар локализован. В ближайшее время На данный момент техники проводят осмотр места происшествия.

Напомним, что последний раз пожар подобной мощности был зарегистрирован на территории ТЭЦ-9 в Пензе. Региональное отделение Следственного Комитета до сих пор пытаются установить виновников произошедшего.

Предварительные данные дают возможность предполагать, что возгорание началось из-за вспыхнувшего масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.