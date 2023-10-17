В Красноярском крае мужчина обвинил жену в алкоголизме и попытался заживо сжечь

В Красноярском крае мужчина, недовольный пьянством своей жены, попытался сжечь ее заживо. Он облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поднес к ней спичку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как стало известно, попытка убийства произошла в ночь с 14 на 15 октября. 34-летний житель Нижнеингашского района повздорил со своей избранницей дома на летней кухне. Причина конфликта заключалась в том, что ему не нравилось, что женщина позволяет себе злоупотреблять алкогольными напитками.

Когда словесные аргументы закончились, мужчина схватился за канистру и облил ее содержимым жену, после этого поджег. Россиянка вмиг вспыхнула, но до смерти не сгорела. Ее удалось вовремя доставить в больницу. Правда, в тяжелом состоянии. Уточняется, что у нее поражено ожогами 70% тела. Сейчас она по-прежнему находится под присмотром медиков.

А мужа-поджигателя пострадавшей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Тюмени мужчина убил своего друга и распродал с бухгалтером его имущество.