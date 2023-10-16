Труп закопал в огороде: мужчина убил приятеля после того, как он потребовал вернуть долг

Житель Тюмени убил приятеля, а потом вместе с бухгалтером распродал его имущество. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Тюменский бизнесмен пропал в 2017 году. После этого бухгалтеру стали поступать смс от «его лица», в которых он заявил, что ему нужно скрыться, а потом распорядился распродать все свое имущество. «Предприниматель» также попросил купить для него спортивный костюм, несколько сим-карт и бритвенные принадлежности. Средства, вырученные с продажи имущества, он сказал передать через посредника.

Женщина поверила сообщениям от убийцы, который представился ее начальником. Она заворачивала деньги в полотенце и складывала их в пакет, который потом отдала незнакомому мужчине. В одном из последних смс ее попросили передать имущество пилорамы, и бухгалтер перегнала преступнику автомобиль бизнесмена.

Позже выяснилось, что предпринимателя убил его друг, когда он потребовал вернуть долг. Злоумышленник решил закопать тело в огороде, а затем дважды вынуждал своего знакомого перепрятать труп.

Суд приговорил убийцу к 12 годам лишения свободы.

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