В Красноярском крае глава пожарно-спасательной части попался на «сливе» бензина

Начальника пожарно-спасательной части Краснотуранского района в Красноярском крае обвинили в краже бензина из служебных автомобилей. По данным следствия, с начала 2023 года мужчина, пользуясь служебным положением, девять раз давал подчиненным указания не выходить на рейсы, а после сливал топливо и забирал себе.

По данным Lenta.Ru, чтобы скрыть кражу, мужчина вносил в путевые листы фиктивные данные о выездах по маршрутам в труднодоступные и удаленные места.

Кроме того, 43-летний начальник пожарно-спасательной части приказывал подчиненным «наматывать» пробег на спидометре пожарных машин, чтобы недостачу бензина было невозможно обнаружить. В итоге ему удалось присвоить 870 литров топлива на общую сумму около 40 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение»), предусматривающей наказание до шести лет колонии.

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