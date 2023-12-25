В Красноярском крае два рыбака провалились под лед на реке Мендель и исчезли

В Красноярском крае ищут двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Мендель. Известно, что они ехали на снегоходе и вместе с техникой ушли под воду. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Информация об исчезновении мужчин поступила в правоохранительные органы еще 23 декабря. Однако обнаружить их живыми или мертвыми не удалось до сих пор.

По предварительным данным, днем 22 декабря компания, состоящая из шести человек, отправилась на рыбалку. Жители Ачинского района выехали на лед на снегоходах и направились в местность, расположенную в 90 км от села Новобирилюссы Бирилюсского района. Там у одного из членов группы было охотничье зимовье. Однако по пути одно из транспортных средств ушло под воду, а вместе с ним и двое россиян.

В ходе поисков снегоход удалось достать из реки, а вот тела пока не обнаружили.

Ранее в Якутске водитель мусоровоза нашел тело замерзшего после корпоратива мужчины. В тот день температура воздуха опускалась до -37 градусов Цельсия.