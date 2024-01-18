«Два дня умирали»: новосибирцы массово отравились роллами из службы доставки «Харакири»

Массовое отравление роллами случилось в Новосибирске. 14 человек обратились за помощью к медикам, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Люди заказали роллы в службе доставки «Харакири», которая расположена в микрорайоне Шлюз Новосибирска. После случая массового отравления филиал закрыли, пишет ТАСС.

С симптомами кишечного расстройства после употребления роллов обратились 14 человек. Их лабораторные анализы еще в работе, пояснили агентству в областном Управлении Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — пояснили в ведомстве.

Изначально новосибирцы пожаловались на некачественные роллы компании в группе «Новосибирск. Шлюз». Они рассказали, что после их употребления у них поднялась температура, случилось расстройство кишечника.

«Мы с девушкой слегли после заказа в пятницу, 2 дня умирали», — написал житель Бердска.

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