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СЛУЧИЛОСЬ
09:44, 18 января 2024
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«Два дня умирали»: новосибирцы массово отравились роллами из службы доставки «Харакири»

В Новосибирске 14 человек обратились к медикам после отравления роллами.
«Два дня умирали»: новосибирцы массово отравились роллами из службы доставки «Харакири»

© Freepik

Массовое отравление роллами случилось в Новосибирске. 14 человек обратились за помощью к медикам, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Люди заказали роллы в службе доставки «Харакири», которая расположена в микрорайоне Шлюз Новосибирска. После случая массового отравления филиал закрыли, пишет ТАСС.

С симптомами кишечного расстройства после употребления роллов обратились 14 человек. Их лабораторные анализы еще в работе, пояснили агентству в областном Управлении Роспотребнадзора.

«В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий», — пояснили в ведомстве.

Изначально новосибирцы пожаловались на некачественные роллы компании в группе «Новосибирск. Шлюз». Они рассказали, что после их употребления у них поднялась температура, случилось расстройство кишечника.

«Мы с девушкой слегли после заказа в пятницу, 2 дня умирали», — написал житель Бердска.

Ранее мы писали, что шестилетняя девочка отравилась напитком в новогоднюю ночь. Подробности читайте в этой статье.

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