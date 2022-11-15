В Красноярском крае 12-летний мальчик напал с ножом на сожителя матери

В Лесосибирске шестиклассник ударил ножом сожителя матери в попытках защитить ее от агрессивных действий мужчины. О случившемся сообщили в СК по Красноярскому краю.

Известно, что продолжительное время 12-летний мальчик становился свидетелем ссор и драк своей 46-летней мамы и ее 29-летнего гражданского мужа. В один из дней пара изрядно выпила и стала вновь выяснять отношения. Заметив, что конфликт выходит из-под контроля, школьник схватил нож на кухне и закрылся вместе с матерью в комнате. Однако запертая дверь сожителя не остановила. Тогда шестиклассник ударил его лезвием в грудь.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. После осмотра мужчины медики сообщили, что у него повреждено правое легкое. Сейчас он находится в Лесосибирской межрайонной больнице.

Теперь следствие будет разбираться в произошедшем инциденте. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об еще одном нападении школьника с ножом. В Туле ученик пришел в учебное заведение с холодным оружием и угрожал учительнице.