В Туле ученик напал на учителей с ножом

На уроке восьмиклассник дважды ударил по лицу учительницу. От дальнейших побоев женщину спасли его одноклассники.

Родители настаивают на привлечении к происшествию следственных органов. Руководство школы отмалчивается.

Школа в Привокзальном округе Тулы уже прославилась аналогичным инцидентом. В 2021 году все тот же Филипп набросился на учителей физкультуры и труда с канцелярским ножом.

Тогда инцидент замяли, но сейчас неадекватное поведение восьмиклассника, похоже, переполнило чашу терпения родителей, чьи дети полдня проводят рядом с психопатом.

«Просто встал, подошел и дважды ударил ее по лиц, - возмущаются туляки, – спасибо ребятам, защитили учительницу от побоев. Администрация опять ведет себя пассивно. Мы сами обратимся в полицию с тем, чтобы Филиппу провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу».