В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла от удара током в ванне

В городе Ачинск Красноярского края 10-летняя девочка решила принять ванну и погибла от удара током. Школьница случайно уронила в воду смартфон, подключенный к зарядному устройству.

Как сообщили Kp.ru в региональном МВД, трагедия произошла вечером 1 ноября. О произошедшем несчастном случае в дежурную часть сообщили медики, прибывшие на вызов к ребенку.

Тело девочки в ванной обнаружила ее мать, когда вернулась с работы. Прибывшие на место правоохранители нашли в воде телефон. Было установлено, что смерть не носит насильственный характер.

Погибшая росла в полной семье. Ни ребенок, ни родители на учете в полиции не состояли.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям провести дополнительные беседы с детьми о недопустимости использования гаджетов и любых других приборов и устройств, подключенных к электрической сети в ванных комнатах во избежание несчастных случаев», - призвали в МВД.

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