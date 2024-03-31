В Красноярске жители многоэтажки вызвали полицию из-за игрушечного гуся

В Красноярске жители многоэтажки вызвали полицию и пожарных из-за обнаруженного в подъезде игрушечного гуся с запиской. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Как уточняется, инцидент произошел 30 марта в многоэтажном доме на 6-й Полярной улице. В одном из подъездов заметили игрушечного гуся с запиской, его фотографию отправили в общий чат жителей.

«Красотка, желаю взлететь до звезд», — было написано в записке.

В связи с нынешней обстановкой в стране люди серьезно перепугались и позвонили в 112. На место прибыли полиция и пожарные.

В это время жильцы уже провели «расследование». Посмотрев видео с камер, они увидели, что игрушку принесли две девушки. Как предположили жители многоэтажки, таким образом они хотели поздравить подругу.

Напуганные находкой жители осудили этот поступок.

«Нужно порекомендовать людям отказаться на время от квестов и поздравлений такого рода», — высказались жильцы.

Ранее мы писали о том, что жильцы многоэтажки в Кирове пожаловались на буйного соседа, который терроризирует весь дом. Мужчина громко слушает музыку и устраивает в подъезде бои.