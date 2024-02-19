«Дети боятся заходить в подъезд»: жильцы пожаловались на агрессивного соседа, который устраивает бои

Жильцы многоэтажки в Кирове пожаловались на буйного соседа, который терроризирует весь дом. Мужчина громко слушает музыку и устраивает в подъезде бои, передает РЕН ТВ.

Сосед, который стал проблемой для целого дома, появился там недавно. Сначала он просто устраивал дискотеки в квартире и донимал других жильцов громкой музыкой. А теперь еще мужчина стал устраивать бои в подъезде.

«Дети боятся заходить в подъезд. Не знаю, как мамы живут и пожилые люди. Соседи через стенку даже съехали», — поделились в беседе с журналистами люди.

Повлиять на ситуацию пока никак не удается. Уставшие от вечного шума соседи несколько раз вызывали полицию, но угомонить мужчину не получилось.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина сломал челюсть 16-летнему подростку. Несовершеннолетний, по его мнению, слишком громко слушал музыку.