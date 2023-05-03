В Красноярске женщина заказала убийство подруги, чтобы не возвращать ей долг

В Иркутской области 20 марта обнаружили останки 67-летней предпринимательницы из Красноярска. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, женщину убил 44-летний мужчина. Однако все оказалось не так просто, так как действовал он по наводке подруги своей жертвы. Подробности узнал «7 канал Красноярск».

По информации источника, 63-летняя сибирячка взяла у приятельницы бизнес-вумен деньги в долг, но отдавать их не захотела. Чтобы не выплачивать сумму, она сговорилась со знакомым, который тоже занимал 600 тысяч рублей, и договорилась с ним о преступлении. Мужчина должен был убить предпринимательницу и замять все следы.

На протяжении некоторого времени россиянин общался со своей жертвой и втирался ей в доверие: помогал по дому, ремонтировал ее машину. Однако в один момент дружба закончилась, когда мужчина расправился со знакомой при помощи ключа-трещотки. От тела преступник пытался избавиться при помощи огня. Он вывез труп в Иркутскую область, там облил бензином и сжег.

Кроме убийства, сибиряк также перегнал машину предпринимательницы, вытащил оттуда документы хозяйки, а также украл около 250 тысяч рублей из ее сейфа. Он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы остаться безнаказанным, но это оказалось не так. Спустя неделю бизнес-леди начали искать и обратились в полицию. А еще через несколько дней правоохранители нашли останки.

Личность подозреваемого удалось установить довольно быстро. Его задержали, и в ходе допроса он сознался, что действовал не один. После его показаний была арестована и заказчица убийства. Расследование продолжается.

Ранее расправиться при помощи киллера с человеком захотела и женщина из Барнаула. Она за 1,5 миллиона рублей попросила мужчину убить ее невестку.