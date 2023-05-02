В Барнауле свекровь заказала за 1,5 миллиона рублей убийство своей невестки

В Барнауле 57-летнюю женщину обвиняют в приготовлении к убийству по найму. По данным следствия, жительница Алтайского края обратилась с заказом к профессиональному киллеру, чтобы расправиться со своей невесткой. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Правоохранительным органам удалось установить, что россиянка находилась в не самых хороших отношениях с женой своего сына, поэтому захотела от нее избавиться, но не своими руками. Она подыскала исполнителя и в феврале встретилась с ним, чтобы обговорить все детали и отдать задаток. Полную сумму, а именно 1,5 миллиона рублей, она обещала отдать после преступления.

Особых условий для киллера у женщины не было. Только одно, чтобы отвести от себя подозрения, – убийство должно произойти в другом регионе. Это было бы возможно, когда девушка посещала бы своих родственников летом.

Однако невестка свекрови осталась жива, так как подыскала она не самого надежного киллера, который в итоге сдал заказчика полиции. Подозреваемую задержали, а расследование по уголовному делу пока все еще продолжается, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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