В Красноярске третий день разыскивают пропавшую 15-летнюю девочку, об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, девочка пришла на работе к матери 28 ноября после школы и отпросилась у нее на ночевку у подруги. Однако на следующий день она так и не явилась на уроки. Утром матери позвонила классная руководительница, которая рассказала, что девочки в школе нет.

При этом дочь на звонки матери не отвечала.

«Встревоженная мать приехала к подруге дочери, где бабушка рассказала, что ее ребенка вчера здесь не было. Поняв, что не может самостоятельно найти ребенка, женщина обратилась в полицию», - рассказал источник.

Женщина написала заявление о пропаже ребенка только спустя день после ее исчезновения. Правоохранительные органы составили на нее протокол по статье 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ.

Сейчас поисками девочки занимаются полицейские.

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