В Красноярске супруги-закладчики попытались выдать наркотики за прах пса и сели в тюрьму

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали супругов, занимающихся распространением запрещенных препаратов. Закладчиков поймали с поличным, но они попытались уйти от ответственности, заявив, что носили с собой не наркотики, а прах любимого пса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, о преступлении мужа с женой стало известно еще осенью прошлого года. Их остановили на посту ДПС, и в ходе проверки автоинспекторы обратили внимание на то, что 21-летняя женщина и 26-летний мужчина сильно нервничали. Оказалось, что в тот день они перевозили психотропные препараты. Пара пыталась убедить сотрудников, что это вовсе не то, чем кажется, а последнее, что осталось от их питомца. Они признались, что как раз ехали развеять прах. Но вещество все равно изъяли.

Недавно состоялся суд над супругами, на котором огласили их приговоры. Так, россиянину дали семь лет колонии строгого режима, а его жене – семь лет тюрьмы общего режима.

Ранее в Екатеринбурге сняли с самолета пьяную супружескую пару за агрессивное поведение и мат в адрес экипажа.