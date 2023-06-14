В Екатеринбурге пьяную семейную пару сняли с самолета за агрессивное поведение и мат

Пьяную супружескую пару сняли с рейса в Кольцово. Они вели себя агрессивно и обругали матом весь экипаж.

Об этом сообщает e1.ru.

33-летний пассажир вместе со своей женой и друзьями летели в Сочи. Во время полета бортпроводник сделал замечание мужчине, так как тот был сильно пьян. В ответ он стал вести себя еще более агрессивно и начал ругаться матом. Супруга и один из друзей решили поддержать мужчину.

В управлении на транспорте МВД по УрФО сообщили, что все трое нарушителей родом из Екатеринбурга собирались в отпуск на море. Теперь компания 1985, 1989 и 1979 года рождения снята с рейса. Они также были оштрафованы за мелкое хулиганство.

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