В Красноярске школьник порвал глазное яблоко четверокласснику

В Красноярске школьник проткнул глаз четверокласснику неустановленным предметом, порвав ему глазное яблоко. Пострадавшему ученику после этого потребовалось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Ngs24.ru.

Мама мальчика, оказавшегося на операционном столе после драки в школе, рассказала, что подросток, покалечивший ее сына, достает не только его, но и других детей. При этом на него никак не могут найти управу. По словам женщины, парень неуправляемый, как-то раз он даже ударил учительницу и прищемил ей руку дверьми.

Собеседница издания отметила, что агрессивному ученику не раз делали замечания, но они не оказывают на него никакого воздействия. Она заверила, что даже педагоги его побаиваются.

Совсем поведение мальчика из-под контроля вышло 20 декабря. Тогда он взял какой-то предмет и воткнул его в глаз другому ученику. В больнице врачи сразу сказали, что пострадавшему необходима срочная операция.

«Операция шла больше часа. Сказали, что первая операция прошла, все нормально, глаз зашили. Но из-за удара в глаз пошли осложнения — у него вылезла катаракта», - рассказала мама школьника.

После произошедшего родители пострадавшего попытались поговорить с матерью и отцом напавшего на их сына мальчика, но они не захотели разбираться.

Отметим, что 27 декабря ребенок перенес вторую операцию – ему заменили треснувший хрусталик. На данный момент он уже чувствует себя лучше.

В полиции СМИ сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

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