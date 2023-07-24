В Красноярске ревнивый мужчина опубликовал интимные фото бывшей жены в родительских чатах

Житель Красноярска опубликовал интимные фото бывшей жены в родительских чатах. 39-летний мужчина приревновал экс-супругу и нашел способ ей отомстить. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, 34-летняя женщина развелась с мужчиной после трех лет брака. Но он не собирался уходить и уговаривал ее сойтись. В конце марта житель пришел в гости к экс-супруге, а пока она отвлеклась залез в ее мобильный телефон. Он заметил там переписку с другим мужчиной и фотографии женщины в стиле ню, которые тайно отправил на свой смартфон.

Прошло чуть больше недели, и мужчина снова пришел в гости к бывшей жене. Соседи сразу поняли, что он там – по крикам и ругательствам. Они испугались, что может произойти страшное и вызвали полицейских. Правоохранители приехали и за руки увели мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он так разозлился, что разослал интимные снимки и видео экс-супруги в два родительских чата – детсадовский и школьный.

Женщина была в шоке и написала заявление в полицию. Она считает, что мужчина нарушил неприкосновенность частной жизни, поэтому хочет наказать его и требует выплатить ей компенсацию за моральный ущерб. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Москве мужчина разослал коллегам бывшей возлюбленной ее интимные фото. Еще будучи в отношениях, мужчина скачал интимные снимки с телефона возлюбленной. Когда пара разошлась, мужчина стал шантажировать девушку снимками. Он просил 260 тысяч рублей за нераспространение кадров. Но девушка отдала ему не всю сумму.