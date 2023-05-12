В Красноярске подростки напали на 13-летннюю девочку и связали ее изолентой за гаражом

В Красноярском крае двое подростков решили проучить 13-летнюю школьницу, связав ее за гаражом. Девочку спас случайный мужчина, который заметил издевательства мальчиков и пресек их. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По информации полиции, между несовершеннолетними произошел конфликт. Парни 14 и 16 лет, проживающие в поселке Бор Туруханского района, оскорбляли знакомую, а затем затащили ее за гараж и перемотали ей руки и ноги изолентой. В их планах было также закрыть девочке и рот, но они не успели этого сделать. Мимо проезжающий свидетель остановил действия подростков, и после их доставили в участок в сопровождении законных представителей.

В полиции один из нападавших заявил, что они не сделали ничего плохого. Они хотели лишь проучить школьницу, так как она сильно их обидела. Обстоятельства произошедшего все еще выясняются. Установлено лишь то, что оба мальчика не состоят на учете ПДН.

Ранее 22-летняя студентка ГИТИСа обвинила в избиении свою преподавательницу. По ее словам, сотрудница высшего учебного заведения ударила ее со спины. В итоге у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.