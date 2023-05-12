Студентка ГИТИСа с травмой головы обвинила в избиении преподавательницу

22-летняя студентка ГИТИСа утверждает, что преподавательница образовательного учреждения ударила ее со спины. Девушка обратилась в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

В медицинском учреждении ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы. Сейчас пострадавшая находится на амбулаторном лечении. По ее словам, она до сих пор плохо себя чувствует, жалуется на головную боль, нарушение координации и тремор.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что студентка преувеличила масштаб инцидента. Он добавил, что девушку просто слегка задели на репетиции.

Сотрудники правоохранительных органов начали следственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Комментарии преподавательницы не приводятся.

Ранее сообщалось, что мертвая учительница напугала пассажиров рейсового автобуса в Хабаровске. Автобус следовал из Вяземского, пассажиры заметили, что рядом с ними ехала мертвая 67-летняя женщина.

Источник утверждает, что тело обнаружили во время остановки в Переяславке. Это был промежуточный пункт, где можно было отдохнуть и размять ноги. Но одна из женщин встала с сиденья – это напрягло соседей. Тем более, что она приобрела билет до Переяславки. Люди хотели разбудить женщину, но она уже не подавала признаков жизни.