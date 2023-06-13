В Красноярске пенсионерку ограбили на 14 миллионов рублей

В Красноярске пенсионерка перевела мошенникам более 14 миллионов рублей.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пожилой женщине позвонили и сказали, что с ее банковских счетов пытаются снять деньги. Для того чтобы обезопасить себя, пенсионерке предложили перевести все на новый счет. Испугавшись, женщина взяла кредит в банке и перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей.

После этого пенсионерке также предложили обезопасить квартиру, путем ее продажи. Когда она осуществила сделку, деньги также были переведены злоумышленникам. В виде бонуса женщина также отдала им наличные, хранившиеся в квартире.

К правоохранителям обратился родственник пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее мы писалио сиделке, которая украла у 82-летнего инвалида почти миллион рублей.