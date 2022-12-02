В Красноярске педофил заманил к себе 10-летнюю девочку, чтобы показать ей порно и половой орган

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали 43-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над 10-летней девочкой.

Инцидент произошел 30 ноября. Мужчина увидел школьницу на остановке и решил заговорить с ней. Познакомившись, он предложил ребенку пойти к нему домой, чтобы помочь его дочери с уроками. Девочка согласилась, а в квартире извращенец стал показывать ей порно, а затем и свой половой орган. После демонстрации мужчина позвонил матери своей жертвы и сообщил, что ребенок находится у него дома.

Однако реальную причину местонахождения девочки в его жилище он не назвал. Житель Красноярска сообщил, что ему стало плохо, а девочка помогла ему добраться до квартиры.

Женщина вызвала полицию, и мужчину задержали. В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в «иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего».

Ранее появилась информация, что в Костроме орудует неадекватный мужчина, который караулит детей возле школы, а после начинает звать их к себе домой. Одной девочке чудом удалось спастись от извращенца.