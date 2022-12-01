Ненормальный мужчина преследует детей в Костроме. Одна девочка чудом спаслась

В Костроме появился странный мужчина, который следит за детьми возле школы, подходит знакомиться и зовет домой. Неизвестно, что могло произойти, если бы одну девочку не проводила до дома костромичка.

Мать школьницы написала в социальных сетях, что 29 ноября ее дочь преследовал неизвестный мужчина. Девочка почувствовала опасность и зашла в магазин – незнакомец проследовал за ней, купил себе мороженое и остался ждать на улице.

Ситуацию заметила неравнодушная женщина, она предложила проводить ребенка до дома. Мужчина проследовал за ними, но его спугнули двое проходящих мимо молодых людей.

Родительница сообщила, что на вид злоумышленнику около 20 лет.

По факту произошедшего написано заявление в полицию. Мать обратилась к другим родителям, чтобы те распространили информацию среди детей.

Что это за мужчина – в городе знают. Родители коллективно обратились к его матери, но та не увидела ничего подозрительного, хотя сама работает в школе.

Ранее в Костроме мужчина с неадекватным поведением трижды проник в детский сад.