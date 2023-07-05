В Красноярске отчим избил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник в целях воспитания

43-летний житель Красноярска стал фигурантом дела из-за своих методов «воспитания». Для послушания он избил 13-летнюю падчерицу головой о холодильник. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СУ СК по региону.

По информации источника, отчим напал на ребенка в первый день июня. Будучи пьяным, он решил преподать девочке урок. Схватив ее за волосы, он пару раз ударил ее головой о морозильную камеру. В результате этого подросток получила гематомы.

На данный момент школьница находится в больнице под присмотром медиков. Ей оказывают необходимую помощь и лечение. А вот ее отчима задержали правоохранители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Ранее появились новые подробности расследования смерти шестилетнего Далера из Екатеринбурга, тело которого нашли в большой сумке в гараже. Уже были опрошены двое опекунов мальчика, и сейчас стало известно, что приемная мать могла несколько месяцев переносить труп из места в место, чтобы его никто не обнаружил.