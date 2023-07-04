Приемная мать погибшего Далера переносила сумку с телом в разные места, заметая следы

Опекунша, обвиняемая в убийстве шестилетнего приемного сына Далера, могла переносить сумку с телом, тем самым заметая следы. Соответствующую версию событий рассказал родственник женщины.

Он проанализировал места жительства семьи в последние шесть месяцев и поделился следующими предположениями: первоначально семья жила в частном доме. Труп Далера, умершего в декабре, мог храниться в погребе. В частном доме семейство отмечало Новый год, а также день рождения женщины, который был в марте. Потом семья неожиданно переехала в съемную квартиру.

«Во время переезда она могла перенести сумку с телом или сразу в гараж, или сначала в квартиру, а потом перепрятать в гараж», - поделился родственник опекунши.

Предположения мужчины опубликовал сайт Ura.ru.

Напомним, тело ребенка в сумке нашли 29 июня в гараже опекунов. Приемная мать все это время утверждала, что он сбежал из дома. Женщина дважды проходила проверку на полиграфе, но обманула прибор. В настоящее время ей предъявлено обвинение в убийстве, опекуншу заключили под стражу.