В Красноярске младенец провалился в щель дивана и задохнулся. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

Трагедия произошла 6 мая. Тогда родительница уложила новорожденного ребенка спать, однако ночью он сам перевернулся. Это привело к тому, что малыш провалился в щель между спинкой и сиденьем дивана. Угодив в ловушку, ребенок скончался от нехватки кислорода.

На данный момент в отношении жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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