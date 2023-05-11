14:09, 11 мая 2023
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В Красноярске младенец провалился в щель дивана и задохнулся
Фото: freepik
В Красноярске младенец провалился в щель дивана и задохнулся. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.
Трагедия произошла 6 мая. Тогда родительница уложила новорожденного ребенка спать, однако ночью он сам перевернулся. Это привело к тому, что малыш провалился в щель между спинкой и сиденьем дивана. Угодив в ловушку, ребенок скончался от нехватки кислорода.
На данный момент в отношении жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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