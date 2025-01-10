В Красноуральске женщина попыталась убить своих детей ножом и покончила с собой

Жительница города Красноуральска в Свердловской области напала на своих детей с ножом, едва не убила их и после свела счеты с жизнью. Об 10 января сообщил РЕН ТВ.

«В ночь на 10 января 2025 года в городе Красноуральске произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений двум малолетним детям их матерью», — приводит канал заявление Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что дети находятся в относительном порядке — они госпитализированы, с ними работают врачи. Их мать же после неудачной попытки убийства, по данным канала, покончила с собой.

Ранее мы писали о том, что под Новый год в Тверской области были убиты четверо детей. В жестокой расправе подозревают их отца.