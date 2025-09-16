В Красногорске лось попытался попасть в здание правительства Московской области

Дикий лось попытался проникнуть в здание правительства Московской области в Красногорске. Об этом пишет РЕН ТВ.

Видео с заблудившимся в городских условиях животным активно публикуют в соцсетях пользователи. На кадрах видно, что изначально сохатых было двое. Один из них подбежал к зданию правительства и начал заглядывать в окна, будто желая попасть внутрь. Но через какое-то время лось убежал.

О возможных появлениях лосей в городе предупреждают специалисты из Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Дело в том, что в период с конца августа до конца октября у зверей проходит брачный сезон, поэтому в это время они могут потерять бдительность и заблудиться.

Зоологи также рекомендуют жителям городов быть бдительными и по возможности не приближаться к животным, чтобы не спровоцировать их агрессию и избежать травм.

