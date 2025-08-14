В парке Подмосковья 28-летнюю девушку укусила кобра, заползшая в рюкзак
В парке Подмосковья кобра укусила 28-летнюю девушку. Змея заползла в рюкзак – предположительно, это случилось во время прогулки.
О происшествии сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Девушка была в парке с друзьями. Когда она открыла рюкзак, то змея укусила за руку и уползла в траву.
На место вызвали медиков. Девушку доставили в токсикологический центр Склифосовского и подключили к ИВЛ. В отделении реанимации ей начали комплексную терапию, так как нужно было удалить из крови яд кобры. Медики провели плазмообмен, дезинтоксикацию и удалили некротические ткани из раны руки.
После стабилизации состояния пострадавшую перевели в гнойное отделение в больницу им. Баумана. Из-за развития флегмоны правой кисти потребовалась операция.
Спустя два дня воспаление ушло, девушка в стабильном состоянии была выписана домой.
Ранее сообщалось, что в Индии годовалый ребенок загрыз кобру, приняв ее за игрушку.