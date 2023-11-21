В Красногорске бывшего педиатра будут судить за смерть 12-летней девочки

Бывшего педиатра больницы в подмосковном Красногорске обвинили в смерти 12-летней пациентки. Девочку привезли на скорой и госпитализировали в хирургическое отделение, но спустя три дня выписали.

Вскоре состояние ребенка резко ухудшилось, и бригада скорой помощи вновь приняла решение о повторной госпитализации. Девочку доставили в ту же больницу и провели срочную операцию, после которой у нее начался отек мозга. Спустя еще восемь дней школьница скончалась в реанимации.

Как сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, медэкспертиза установила, что врач не диагностировал разрыв кисты яичника. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

«Между допущенными дефектами и наступлением смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь», - приводит aif.ru слова представителя ведомства. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что ребенок из Саратова умер, запутавшись в шнурке во время игры с котенком. Веревка от брюк была привязана к двери. В итоге мальчик повис на ней и задохнулся.