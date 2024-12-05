В Краснодарском крае школьник сломал копчик, пытаясь повторить трюк из соцсетей

В Краснодарском крае школьник серьезно пострадал, пытаясь повторить трюк из соцсетей. Мальчик сломал копчик. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Новый тренд в Интернете среди подростков набирает обороты. Он заключается в том, что дети должны подкидывать друг друга, изображая таким образом полет Супермена. Однако трюк довольно опасный. Так, один из краснодарских школьников оказался в больнице после попытки снять видео.

Отмечается, что мальчику предложили повторить трюк старшеклассники на перемене. Они подняли его на руки и кинули на пол. После этого школьники рассмеялись и назвали его «подкидышем», при этом ему никто не помог. А ведь подросток серьезно травмировался.

Из-за состояния ребенка в школу пришлось вызывать скорую помощь. Врачи диагностировали закрытый перелом. Сам пострадавший рассказал, что у него гудит голова и болит нога. Также он пожаловался на потерю памяти.

Ранее в Пензе подросток упал с высоты и проткнул голову металлическим штырем.