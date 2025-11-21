В Краснодарском крае подросток зарубил бабушку топором во время бытовой ссоры

В Краснодарском крае подросток зарубил бабушку топором в ходе бытового конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла 18 ноября в поселке Южный Туапсинского района. В ходе возникшей между внуком и бабушкой ссоры на бытовой почве, 16-летний подросток нанес 58-летней родственнице несколько ударов топором по голове. От полученных ран женщина скончалась на месте.

После содеянного молодой человек попытался скрыть следы преступления. Он замыл следы крови на топоре и спрятал орудие преступление. После этого сбежал с места происшествия. Однако полиции удалось его задержать.

Правоохранители провели с фигурантом дела проверку показаний на месте, в ходе которой он указал место сокрытия топора. Подросток заключен под стражу. Ему также назначено проведение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы писали, что в Кемеровской области мужчина попытался зарубить супругу после 36 лет совместной жизни, но погиб сам.