В Краснодарском крае отец избил дочь за отказ делать уроки

Житель села Успенское безжалостно избил приемную дочь. Причиной агрессии отца послужил отказ девочки делать домашнее задание.

Мужчина вместе с супругой перебрались в Краснодарский край из Пермского. Четыре года назад они решили усыновить ребенка. На первый взгляд их семья казалась вполне благополучной, однако девочка постоянно чувствовала, что новые родители недостаточно ее любят. Особенно остро на все просьбы и жалобы реагировал ее отец.

Позднее подросток стала убегать из дома, чтобы проводить время с друзьями. Однажды она в очередной раз отправилась на прогулку со своим молодым человеком, и тогда разозленный родитель ударил ее по лицу. Гнев мужчины был вызван тем, что дочь ушла развлекаться, не сделав перед этим задание по математике.

После сурового наказания у девочки проступил на лице синяк. Его заметили в школе, и директор решила связаться с органами опеки. Школьницу отправили в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае учительница подралась с 9-летним мальчиком. Она заявила, что ребенок вытолкнул ее со стула, после чего ударил ногой. В ответ преподавательница расцарапала школьнику лицо.