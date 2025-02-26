В Челябинской области мужчина зарубил топором тестя и пробил голову теще

В Челябинской области мужчина убил тестя с помощью топора, попутно ранив его супруге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел в Агаповском районе.

«Вечером 25 февраля в поселке Новобуранное 34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщил источник.

После этого убийца нанес несколько ударов топором по голове теще. 64-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что нижегородец зарубил топором отказавшихся уходить из его квартиры гостей. Мужчины пьянствовали дома у хозяина, не захотели покидать жилище ночью и легли спать — за что и поплатились своими жизнями.