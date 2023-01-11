В Краснодарском крае девушка случайно застрелилась, пытаясь напугать мужа

В хуторе Новоукраинском Краснодарского края девушка хотела напугать мужа и случайно застрелилась. Ей было всего 20 лет. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в Рождественскую ночь, 7 января. Супруги в последнее время часто конфликтовали. Погибшая ревновала мужа и выясняла с ним отношения, но он не шел с ней на диалог. Трагедия случилась во время очередной ссоры. Девушка разозлилась, взяла из сейфа травматический пистолет и пригрозила покончить с собой, если возлюбленный уйдет из дома. В какой-то момент оружие случайно выстрелило.

По данным канала, раненая жительница была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге разыгралась настоящая любовная драма. Хозяин квартиры до смерти избил 19-летнюю подругу за флирт с гостем. Мужчина пригласил в гости свою знакомую, которую знал около полутора лет. 19-летняя девушка часто помогала ему по хозяйству и имела с ним интимные отношения. Позже к ним присоединился 27-летний приятель.

Хозяину квартиры показалось, что девушка флиртует с гостем. Он разозлился и принялся избивать их обоих. Молодые люди потеряли сознание. Мужчина позвонил еще одному другу, который вызвал полицию и бригаду скорой помощи. После избиения приятель очнулся, а девушка так и не пришла в себя. Она скончалась.