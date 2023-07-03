В Краснодаре задержали 81-летнюю старушку, искавшую киллера для убийства полицейского

В Краснодаре 81-летняя пенсионерка выставила объявление в социальных сетях о поиске киллера для убийства местного участкового. Больше месяца старушка пыталась нанять исполнителя в Интернете и среди знакомых. И в итоге попалась. Об этом сообщает Life.ru.

По информации источника, по какой-то причине пожилая женщина сильно невзлюбила полицейского. Неприязнь была настолько сильна, что она задумала убийство. Однако сама расправляться с недругом не решилась. Вместо этого она стала расспрашивать друзей, есть ли у них связи в криминальном мире, а затем и вовсе выложила в личном блоге объявление. В нем указывалось, что пенсионерка за устранение участкового готова заплатить миллион рублей.

В итоге на заказ откликнулись правоохранители. Они назначили старушке встречу, и на ней задержали ее. На данный момент она находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству».

Ранее киллера искал мужчина под Тверью. Расправиться чужими руками он хотел с возлюбленным своей бывшей девушки. Заплатить на убийство соперника россиянин был готов около 100 тысяч рублей.