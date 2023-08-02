В Королеве пьяный отчим кинул нож в шумевших детей и попал в 7-летнего пасынка

В подмосковном Королеве раздраженный криками детей отчим кинул в их сторону нож и тем самым ранил семилетнего пасынка. Мальчика госпитализировали, а его семью после произошедшего начали проверять. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В региональной прокуратуре СМИ рассказали, что россиянин распивал алкогольные напитки, в то время как дети его сожительницы находились неподалеку. При этом они сильно шумели, что сильно не нравилось бойфренду их мамы. В какой-то момент он не выдержал, схватился за нож и кинул его в ребят. В результате этого один из них получил колото-резанное ранение в области груди.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. На данный момент его жизни уже ничего не угрожает. Отчима же, кидавшего нож, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые проверки.

Ранее в Новосибирской области двое братьев-подростков надругались над 7-летним мальчиком. Отмечалось, что 14-летние жили неподалеку от своей жертвы.