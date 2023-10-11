В Корее кремируют тело жительницы России, у которой заподозрили супербактерию

В Южной Корее кремируют тело 26-летней жительницы Казани. Девушка скончалась при странных обстоятельствах, а врачи заподозрили у россиянки опасную супербактерию.

Подробности сообщил сайт Kp.ru со ссылкой на мать умершей.

По словам женщины, дочь нашли в съемной квартире города Иксан. Она лежала в ванной без сознания вся в синяках. В местной больнице выявили ушиб мозга.

Состояние пациентки ухудшалось. Семья продала в России квартиру и отдала на лечение около трех миллионов. Мать погибшей сообщила, что врачи занесли дочери инфекцию в мочевой пузырь – девушке становилось хуже и хуже.

Эту инфекцию врачи приняли за опасную супербактерию. У девушки взяли анализы – результаты появятся 14 октября. Россиянка скончалась на глазах у матери. Об этом женщина сообщила 11 октября.

Родственники решили не транспортировать тело в Россию – девушку кремируют в Корее, а прах доставят в Татарстан.

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