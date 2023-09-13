В Екатеринбурге похоронили девочку, умершую после заражения ротавирусом в Сочи

В Екатеринбурге состоялись похороны семилетней девочки, которая заразилась ротавирусом во время отдыха в Сочи. По факту смерти проводится проверка.

О прощании с девочкой сообщил сайт E1.RU.

Похороны прошли 12 сентября. Мама девочки рассказала, что правоохранители выходили с ней на контакт – они разбираются в смерти ребенка, ведется проверка.

«Но мне от этого не легче. Дочку мне уже не вернуть», - призналась женщина.

Ранее она рассказывала подробности трагедии. Девочка почувствовала себя плохо после купания в Черном море. Самочувствие ухудшилось на четвертый день отдыха. Семья отдыхала в Лазаревском. Сначала девочку вырвало фонтаном, потом заболела голова. Ребенок стал терять сознание. Ей вызвали скорую, но медики ехали долго – родители повезли ребенка в медучреждение на такси. Там им пришлось отсидеть очередь, в которой были дети с похожими симптомами. Оттуда ребенка доставили в Сочи. Врачи думали отправить пациентку спецбортом в Москву, но состояние было крайне тяжелым. 8 сентября несовершеннолетняя скончалась, не выходя из комы.