В коммуналке Петербурга нашли трупы брата и сестры, умерших в один день

В одной из коммунальных квартир Санкт-Петербурга нашли трупы мужчины и женщины. Умершие являлись друг другу братом и сестрой и лишились жизни в один день. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, тела находились в разных комнатах. Россиянка скончалась в ванной, а ее родственник – в спальне. Обнаружить их удалось благодаря соседке. Она забила тревогу после того, как не смогла попасть в санузел. Четыре часа она пыталась проникнуть туда своими силами, но затем вызвала МЧС. Примечательно, что следов насильственной смерти на теле женщины не было.

55-летнего брата погибшей нашли тоже только после вскрытия двери. Сотрудники полиции пытались достучаться до хозяина комнаты, но он никак не реагировал. Оказалось, что на тот момент он уже был тоже мертв.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Предварительно, брат с сестрой могли распространять запрещенные препараты. На это указывает наличие электронных весов в квартире.

Ранее отец школьницы, чье тело нашли в лесополосе под Екатеринбургом, рассказал, было ли половое насилие. Он признался, что пока информации о смерти его дочери немного.