«Ни с кем не ссорилась»: что произошло с девочкой, чье тело нашли под Екатеринбургом

В ночь с 9 на 10 августа в Каменске-Уральском было обнаружено тело 16-летней школьницы. Пока сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства смерти, СМИ связались с отцом девочки. Подробности разговора передает E1.ru.

Как рассказал мужчина, на данный момент ему самому известно мало информации. Ему удалось лишь узнать, что перед смертью его дочь не насиловали.

Также вышла на связь и одноклассница погибшей. Подросток рассказала, что ее подруга умерла, возвращаясь домой. Сначала она передвигалась на электричке, а затем продолжила путь пешком, так как общественный транспорт из-за позднего времени суток уже перестал ходить. Напомним, что тело девочки было найдено примерно в трех километрах от железнодорожного вокзала.

Вот какую характеристику погибшей дала ее одноклассница: «Она была хорошей, очень самостоятельной, всегда была рада помочь. Дружелюбная, ни с кем не ссорилась».

Расследование продолжается.

Ранее отец девочки, подавшей сигнал SOS в эфире федерального канала, рассказал, что сейчас происходит в семье. Он признался, что ее мать запрещает ему видеться с ребенком и судится со своей родительницей из-за дома. При этом сама несовершеннолетняя как-то подтвердила факт насилия в семье в разговоре с директором школы.