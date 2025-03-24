В Коми группа туристов застряла без еды на маршруте из-за снега

Туристы из Москвы оказались заблокированы в «снежном плену» на одном из маршрутов в Коми. Об этом сообщает НТВ.

По данным канала, группа состоит из восьми человек. В настоящее время спасатели не могут добраться до них из-за непогоды — высота снега в районе превышает метр. При этом наиболее остро стоит вопрос еды — ее у москвичей осталось на один день, тогда как путь до конечной точки у них займет шесть.

В настоящее время власти прорабатывают план доставки туристам продовольствия.

Ранее мы писали о том, что в Китае мужчина заблудился в горах на десять дней. Молодой человек, отправившийся в путешествие в одиночку, быстро сбился с маршрута, а через два дня все его гаджеты разрядились и он окончательно остался без связи с внешним миром. Он был вынужден есть снег и зубную пасту, чтобы выжить.