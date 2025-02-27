В Китае мужчина заблудился в горах на десять дней и выжил благодаря зубной пасте

Китаец Сунь Лян, решивший заняться внутренним туризмом, потерялся и 10 дней плутал в горах провинции Шэньси на северо-западе Поднебесной. Выжить ему помогла зубная паста.

Как пишет South China Morning Post, одиночный пеший поход Суня начался 8 февраля. Молодой человек быстро сбился с маршрута, а через 2 дня все его гаджеты разрядились и он окончательно остался без связи с внешним миром.

Во время своего странствия он несколько раз падал и даже сломал руку. Все припасы также закончились — Сунь был вынужден пить воду из ручьев и есть снег и зубную пасту из тюбика, который у него был с собой. Также он соорудил себе наподобие лежанки из соломы и листьев, чтобы переждать непогоду.

Нашли парня спасатели, которых наняли обеспокоенные родственники. Как уточняется, стоимость операции по его обнаружению и вызволению составила 80 тыс. юаней (примерно 11 тыс. долларов).

Ранее эксперт по выживанию в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, как уцелеть при сходе лавины.